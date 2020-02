Dijks racconta Palacio: "Viene in tuta, guida l'auto aziendale del club, ho grande rispetto per lui"

Mitchell Dijks quest'anno non ha avuto fotuna con i problemi fisici, ma resta comunque uno dei pilastri dello spogliatoio del . Nel corso di un'intervista a Andy Van der Meyde per il suo canale ufficiale di YouTube, il terzino rossoblu ha voluto raccontare soprattutto un giocatore: Rodrigo Palacio.

"Com'è Palacio? Incredibile... che persona. Onestamente lo stimo tanto. Ha 37 anni ma si tiene così in forma, è davvero forte. E' grande ed è rimasto così 'normale', così vero. Viene in tuta, guida l'auto aziendale del club, una Renault nonostante sia un multi-milionario. E' così tranquillo, rilassato, coi piedi per terra. Ha 37 anni ma dà sempre il 100% in ogni allenamento. Ho grande rispetto per lui".