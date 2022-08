Dijks fuori rosa al Bologna: l'olandese non si allena coi compagni

Il laterale olandese è vicino all'addio dopo quattro stagioni in rossoblù: escluso dal gruppo squadra, lavora a parte in attesa della cessione.

Proseguono le operazioni in casa Bologna che, dopo aver concluso il ritiro estivo in quel di Pinzolo, ha ripreso a lavorare presso il quartier generale di Casteldebole, dove i rossoblù stanno preparando l'esordio in campionato fissato per domenica 14 agosto a Roma contro la Lazio.

Chi verosimilmente non prenderà parte alla spedizione in terra capitolina è Mitchell Dijks, destinato alla cessione. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il laterale olandese è finito ai margini del progetto rossoblù e da un paio di settimane si sta allenando a parte, lontano dal resto del gruppo.

I recenti ingaggi di Andrea Cambiaso e Charalampos Lykogiannis hanno chiuso qualsiasi spiraglio per il classe 1993 che a questo punto è da considerare a tutti gli effetti fuori dalla rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic.

A differenza di Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye, anch'essi prossimi al passo d'addio, l'ex giocatore dell'Ajax non viene più nemmeno coinvolto nelle partitelle conclusive in ogni sessione di allenamento, limitandosi a proseguire il proprio lavoro individuale in palestra o su un campo differente rispetto a quello della squadra. Una situazione emblematica che lascia presagire una separazione ormai alle porte.

Dijks è approdato in Emilia nell'estate del 2018 e dopo 78 presenze ufficiali con la maglia rossoblù, il sipario sulla sua avventura bolognese sembra ormai sul punto di calare.