Digione, guaio Gomis: rottura del crociato, almeno tre mesi di stop

L'ex portiere di Torino e SPAL, Alfred Gomis, si è infortunato durante la sfida tra il suo Digione e il Nantes: gli esami hanno confermato la lesione.

Una carriera non troppo fortunata in con poche presenze tra e , poi la decisione di lasciare l' per tentare il rilancio in : Alfred Gomis deve però affrontare un pesante ostacolo ora con la rottura del crociato del ginocchio.

Il portiere classe '93 si è infortunato durante il match di campionato tra i pali del suo contro il : gli esami strumentali hanno confermato ciò che lo staff medico temeva, si tratta di rottura del legamento crociato con uno stop di almeno tre mesi.

Point Infirmerie #DFCO : l'IRM a confirmé une rupture du ligament croisé postérieur du genou droit pour @AlfredGom1s



Durée estimée d'indisponibilité : entre 2 et 3 mois



+ d'infos ➡️ https://t.co/owceN4cAgJ



Bon rétablissement Alfred ! Force à toi ! pic.twitter.com/xM3EgjTnjW — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 10, 2020

Una stagione fin qui discreta per il portiere senegalese, che ha collezionato 21 presenze tra e coppa di Francia. Gomis era stato ceduto in estate dalla SPAL per una cifra vicina al milione di euro: ora il grave infortunio che probabilmente lo terrà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione.