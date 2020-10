Diffusi gli atti della sentenza di condanna di Robinho: il Santos lo sospende

Dichiarazioni shock emergono dalla diffusione degli atti della sentenza di Robinho, il Santos lo sospende in attesa del giudizio.

Robinho è nei guai. Tanto nella giustizia quanto nel calcio. Il calciatore brasiliano è stato sospeso dalla sua attuale squadra, il Santos, dopo che la sua condanna per stupro in è 'entrata nel vivo' con la pubblicazione di alcuni atti.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

'Globo Esporte' è entrato in possesso, ed ha rivelato, alcuni estratti della sentenza del tribunale italiano che ha condannato Robinho e un amico in primo grado a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo contro una giovane donna di origine albanese.

I fatti risalgono al 2013, quando il giocatore giocava per il . E tra le tante dichiarazioni che escono fuori da questo estratto, una in particolare ha fatto indignare i tifosi del Santos, che già storcevano il naso per il suo acquisto e adesso lo vogliono tagliato fuori dalla squadra.

"Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era completamente ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo".

Questa è una frase che Robinho avrebbe pronunciato al telefono mentre parlava con alcuni suoi amici, nei mesi successivi allo stupro. Tra l'altro per lui potrebbe anche esserci il rischio di estradizione, anche se sarebbe un processo lungo.

"Con molta tristezza nel cuore, vengo a dirvi che ho preso la decisione, con il Presidente, di sospendere il mio contratto in questo momento difficile della mia vita. Il mio obiettivo è sempre stato quello di aiutare il Santos. Per i tifosi a cui piaccio, proverò la mia innocenza".

Il giocatore ha rilasciato questo video-messaggio su Instagram, spiegando le sue emozioni attuali e rivolgendosi ai tifosi del Santos.