I diffidati di Udinese-Atalanta: se ammoniti, salteranno il prossimo turno

Sono quattro i giocatori diffidati tra Udinese e Atalanta: se ammoniti nel recupero di mercoledì, saranno squalificati nel prossimo turno di Serie A.

Il 6 dicembre, e sono state costrette a tornare negli spogliatoi prima del calcio d'inizio: troppo forte il maltempo abbattutosi sulla 'Dacia Arena', tale da costringere l'arbitro La Penna a rinviare le ostilità.

La data designata per il recupero del match valido per la decima giornata è quella del 20 gennaio: calcio d'inizio alle ore 15, lo stesso orario originariamente previsto per la disputa in programma un mese e mezzo fa.

I DIFFIDATI DI UDINESE-ATALANTA

Attenzione ai diffidati delle due squadre e, dunque, a coloro che in caso di ammonizione dovrebbero scontare la squalifica nel prossimo turno di campionato: nell'Atalanta sono ben tre e si tratta di Toloi, Djimsiti e Gosens.

Samir, invece, è l'unico diffidato tra le fila dell'Udinese. Naturalmente, il rischio esiste anche per tutti gli altri, che sarebbero squalificati qualora dovessero beccarsi un cartellino rosso.