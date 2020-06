Diffidati Juventus-Milan: chi rischia di saltare la finale

Juventus-Milan apre il quadro delle semifinali di ritorno della Coppa Italia: ecco i diffidati che rischiano di saltare l'eventuale finale.

Finalmente ci siamo: il calcio italiano torna protagonista e lo fa con la Coppa e le semifinali di ritorno decisive per assegnare i due posti dell'ultimo atto in programma mercoledì 17 giugno allo stadio 'Olimpico'.

Le prime squadre a scendere in campo saranno e : bianconeri in leggero vantaggio grazie al goal segnato in trasferta nell'andata di 'San Siro', un 1-1 che rende i ragazzi di Sarri favoriti per la conquista della finale. Tra i rossoneri non ci saranno Theo Hernandez, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic, tutti e tre squalificati.

Scopriamo chi sono i giocatori diffidati e che dunque rischiano di non prendere parte all'eventuale finalissima: particolare il caso di Hernandez, contemporaneamente squalificato e diffidato a causa dell'espulsione per somma di ammonizioni ricevuta lo scorso 13 febbraio.

Altre squadre

Figurano tra i diffidati anche Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey che però non sono stati convocati da Sarri per la partita di stasera: l'unico sotto osservazione resta, dunque, Blaise Matuidi che dovrebbe comporre la linea di centrocampo con Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur.

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Higuain, Matuidi, Ramsey

SQUALIFICATI:

Castillejo - 1 turno - Salta semifinale di ritorno

Ibrahimovic - 1 turno - Salta semifinale di ritorno

Hernandez - 1 turno - Salta semifinale di ritorno

DIFFIDATI:

Kjaer, Krunic, Rebic, Hernandez, Kessié, Calabria