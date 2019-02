Difesa Milan versione bunker da dicembre: 4 goal subiti, al top in Europa con il Barcellona

Difesa del Milan da urlo nelle ultime 10 giornate di campionato: solo 4 goal subiti. In Europa solamente il Barcellona come i rossoneri.

Il Milan si sta preparando all'importante sfida di campionato, in chiave qualificazione Champions League, che lo vedrà impegnato sul campo dell'Atalanta di Gasperini.

E lo sta facendo puntando non solo sulle reti del neo arrivato Piatek, ma anche su una solidità difensiva che ha cominciato a dare i propri frutti a partire dall'inizio del mese di dicembre.

4 - Da inizio dicembre a oggi il Milan ha subito solo 4 gol in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei è un primato condiviso con il Barcellona. Dedizione.#AtalantaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 febbraio 2019

I rossoneri infatti in Serie A hanno subito da quel momento solamente quattro goal (in dieci giornate). Un dato che, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei, viene condiviso nientemeno che con il Barcellona capolista della Liga.

E che soprattutto sottolinea la grande crescita non solo del reparto difensivo ma di tutta la squadra. Prima di dicembre infatti i goal subiti sono stati 17 nelle prime 13 partite di campionato.