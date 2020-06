Dietrofront del CTS: niente quarantena per l'intera squadra in caso di nuova positività

Il Comitato Tecnico Scientifico fa dietrofront: scompare l'obbligo di quarantena per tutta la rosa in caso di un nuovo contagio nel gruppo.

Nuovo grande passo verso la regolare conclusione della , la cui ripartenza è fissata per il 20 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata: scompare l'obbligo di quarantena per l'intera squadra qualora ci fosse un contagio tra giocatori e membri dello staff tecnico.

A comunicarlo è l'agenzia 'Ansa' che spiega l'iter da seguire in caso di una nuova positività all'interno del Gruppo Squadra: ad andare in isolamento sarà soltanto il contagiato, mentre il resto dei tesserati sarà solamente sottoposto a test del tampone per verificare la presenza di ulteriori contagi.

Una modifica al protocollo necessaria per garantire la continuità del campionato che, con la norma precedente, era a forte rischio. Passa dunque la linea promossa dal presidente federale Gabriele Gravina, che aveva espresso i propri dubbi riguardo alla decisione presa dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo nelle scorse settimane.

Un provvedimento sulla scia di quanto già avviene in , modello che alla fine è stato assunto come riferimento anche in : col senno di poi, una scelta più che saggia per salvaguardare l'integrità del torneo e scongiurare l'ipotesi di playoff e playout, oltre al famoso algoritmo che sarebbe adottato qualora l'interruzione fosse definitiva.