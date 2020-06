Dietrofront Casillas: rinuncia alla presidenza della RFEF

Non sarà Iker Casillas il prossimo presidente della RFEF, la Federcalcio spagnola: l'ex portiere di e ha annunciato l'intenzione di ritirare la propria candidatura alle elezioni che lo avrebbero visto sfidare l'attuale numero uno Luis Rubiales.

Casillas ha fatto dietrofront con un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi profili social: non è escluso, però, che in futuro possa decidere nuovamente di provarci.

"Vorrei informare che ho deciso di non presentarmi alle prossime elezioni della RFEF recentemente convocate. Il principale motivo che mi ha spinto a prendere questa decisione è l'eccezionale situazione sociale, economica e sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, che fa passare le elezioni in secondo piano. E' arrivato il momento di unire e non di dividere, perché il calcio e la società ne hanno bisogno".