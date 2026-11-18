Qualità, velocità, dribbling. Moreira in pochi mesi ha messo in mostra l'intero repertorio. E oltre al Milan ha conquistato definitivamente anche il Belgio con cui è stato tra i migliori in campo proprio contro l'Italia.
Una prestazione che ha confermato la crescita esponenziale di un giocatore diventato subito centrale nel progetto di Ruben Amorim, col tecnico portoghese che lo ha già schierato in varie posizioni ottenendo quasi sempre risposte più che positive.
LA GRANDE PROVA CONTRO L'ITALIA
Ma partiamo dalla fine, ovvero dalla prova di Diego Moreira in Belgio-Italia. Mark van Bommel, fin dal suo insediamento, d'altronde ha subito puntato forte sul giocatore del Milan che non a caso è stato schierato sempre titolare nelle gare di Nations League tranne che all'andata contro la Turchia, quando era assente causa squalifica.
Diego Moreira contro gli Azzurri però ha disputato la migliore partita fin qui giocata con la maglia del Belgio, risultando letteralmente imprendibile sulla fascia destra dove Calafiori non l'ha praticamente mai visto. Solo un'impressione? No, a dirlo solo i numeri. Oltre al goal del definitivo 4-1, Moreira ha colpito un legno, concluso varie volte verso la porta di Donnarumma.
Inoltre ha toccato più palloni di tutti nell'area avversaria, ha realizzato ventisette passaggi giusti su trentuno complessivi e si è meritato la convinta standing-ovation dei suoi tifosi al momento del cambio. Una vera e propria incoronazione al Re Baldovino, insomma.
Argomenti correlati
CENTRALE PER IL MILAN
A godersi l'esplosione di Moreira è però soprattutto il Milan. Ruben Amorim lo ha aspettato prima di schierarlo per la prima volta a Torino contro la Juventus, quando a dire il vero non aveva particolarmente brillato. Anzi.
Moreira però ci ha messo davvero poco a capire il campionato italiano dove adesso la stella del suo talento ha cominciato a brillare. Anche in questo caso a parlare sono i numeri: quattro goal e tre assist in appena sette presenze complessive in Serie A.
Ma soprattutto negli occhi dei tifosi rossoneri è rimasta la prova nel derby, quando Moreira è stato l'uomo decisivo servendo due assist e segnando la splendida punizione del 3-1. Amorim in questi mesi lo ha utilizzato come esterno destro, a sinistra e perfino come terzino. Moreira ama l'uno contro uno, punta sempre l'uomo e spesso lo supera creando occasioni a ripetizione per i compagni e pericoli agli avversari.
Intanto il belga ha già eguagliato il numero di reti segnate in tutta la scorsa stagione in Ligue 1. E di certo non intende fermarsi proprio sul più bello.