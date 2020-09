Diego Godin al Cagliari, tutto pronto: arriva in città

Dopo un solo anno tra alti e bassi, Diego Godin saluta l' . L'uruguagio però rimane in : è infatti in arrivo a , dove oggi firmerà il suo contratto che lo legherà al club sardo.

Negli scorsi giorni ha effettuato le visite mediche con il Cagliari, oggi sarà tempo di annunci. Anche il presidente Giulini ha indirettamente annunciato l'arrivo a Cagliari di Diego Godin.

Godin arriverà in aeroporto, Aviazione Generale, alle 16 circa. Il Cagliari ha voluto anche mandare un messaggio ai tifosi.

"Importante sensibilizzare i tifosi a non venire in aeroporto per evitare assembramenti, organizzeremo infatti un evento dedicato: lunedì conferenza stampa ed evento con i tifosi allo stadio. Daremo ulteriori informazioni in seguito".