Diego Forlan dice basta: l'uruguagio annuncia il ritiro a 40 anni

Diego Forlan ha annunciato il ritiro dal calcio: l'attaccante uruguagio appende gli scarpini al chiodo a 40 anni. Ha giocato un anno nell'Inter.

A 40 anni appena compiuti, un'altra leggenda saluta il calcio giocato: si tratta di Diego Forlan, che ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dai campi dopo 21 anni da professonista. E da protagonista.

L'uruguagio, premiato come miglior giocatore del Mondiale 2010 chiuso al quarto posto con la sua nazionale e da capocannoniere (ex-aequo con Villa, Sneijder e Müller), ha confermato la sua decisione prima ai microfoni di 'Telemundo' e poi sui propri profili social.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos.



¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

Nella sua straordinaria carriera, Diego Forlan ha vestito le maglie di 10 squadre diverse di 9 paesi differenti: Independiente, , , Atlético Madrid, , Internacional, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City e Kitchee.

La sua esperienza in con i nerazzurri non è stata particolarmente fortunata: soltanto 20 presenze e 2 goal nella stagione 2011/12.

Tra i titoli più importanti si ricordano la Copa America del 2011 vinta con l' , l'Europa League del 2010 con l'Atlético e la Premier League con lo United nel 2003. Forlan è anche stato per due volte capocannoniere della : nel 2005 e nel 2009.

Ora il momento di dire basta, anche se per sua stessa ammissione avrebbe voluto chiudere al Penarol. Non si è però trovato un accordo dopo l'ultima esperienza a Hong Kong. Il futuro di Forlan potrebbe essere da allenatore, come ha affermato lui stesso.