Diego Costa vicino al ritorno in Premier League: fissate le visite mediche con il Wolverhampton

L'attaccante brasiliano potrebbe rientrare in Inghilterra dopo 4 anni per sostituire lo sfortunato Sasa Kalajdzic ai Wolves.

Il suo nome nelle ultime sessioni di calciomercato è diventato una sorta di tormentone, accostato a questo l'altro club europeo alla ricerca di un attaccante: notizie, poi, puntualmente smentite.

Diego Costa è stato senza alcun dubbio uno dei giocatori più rappresentativi della seconda metà degli anni "Dieci" del "Duemila": da un po' di tempo, però, è finito ai margini del dibattito calcistico.

Dal gennaio del 2021, quando si è svincolato dall'Atletico Madrid, è iniziato per lui un lungo percorso di rinascita, culminato con l'esperienza all'Atletico Mineiro, quest'ultima terminata nello scorso gennaio.

A ottobre Diego Costa compirà 34 anni e potrebbe farlo di nuovo in Premier League: secondo quanto riportato da "The Athletic" per lui si sono inaspettatamente aperte le porte del Wolverhampton.

Inaspettatamente, sì, perché in tutto questo c'è anche un po' di caso, misto a sfortuna: l'infortunio di Sasa Kalajdzic, che ha lasciato lo Stoccarda l'ultimo giorno di mercato per trasferirsi ai Wolves e che all'esordio si è rotto il crociato contro il Southampton, ha obbligato il club inglese a guardare al mercato degli svincolati.

Chiaramente il nome di Diego Costa è finito in cima alla lista dei Wolves, che però prima di ingaggiare l'attaccante brasiliano ha deciso di fissare per la giornata di martedì delle visite mediche "di prova" per comprendere le sue reali condizioni.

Per Diego Costa, comunque, sarebbe un ritorno in Premier League, ovviamente: tra il 2014 e il 2018 ha vestito la maglia del Chelsea, vincendo due Premier League rispettivamente con José Mourinho e Antonio Conte (e una Carabao Cup nel 2015).

C'è da attendere, insomma, l'esito dei controlli medici, ma per l'attaccante brasiliano sembra essere arrivata l'ennesima svolta di una carriera particolarmente strana, ma vincente.