Dichiarato morto 4 anni fa: l'ex Schalke Kamba fa l'elettricista in Germania

Nel 2016 venne dato per morto in un incidente d'auto, ora l'ex compagno di Neuer lavora nella Ruhr: l'ex moglie avrebbe incassato l'assicurazione.

Una strana vicenda carica di mistero arriva dalla , dove Hiannick Kamba, ex compagno di Manuel Neuer ai tempi dello 04, era stato dichiarato morto quattro anni fa: ora il congolese lavora invece nella Ruhr come elettricista.

Kamba era stato infatti dato per deceduto nel 2016 in un incidente d'auto in Congo, ma ora l'ex terzino è stato trovato vivo a Gelsenkirchen: una lieta scoperta che ha fatto però scattare l'indagine delle autorità sulla questione.

Nel momento della sua presunta morte giocava nell'Huls e, stando alle ricostruzioni della vicenda, sarebbe stato abbandonato nel proprio paese senza soldi, cellulare e documenti. In qualche modo però Hiannick è riuscito poi a tornare in Germania, dove è riuscito a trovare un lavoro che anche oggi svolge e dove è stato riconosciuto.

Le indagini attualmente riguardano principalmente la ex moglie del giocatore, che avrebbe incassato la sostanziosa cifra per l'assicurazione sulla vita del 33enne in quella che sarebbe dunque una frode.

Nelle giovanili dello Schalke 04 era stato compagno di Neuer e dell'ex juventino Howedes: proprio il suo ingresso nel club tedesco lo salvò dall'espulsione dal paese. Ora il suo nome torna sotto la luce dei riflettori per una vicenda sempre più intricata.