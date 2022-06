Diawara pronto a salutare la Roma: "Mi piacerebbe giocare in Liga"

Il centrocampista - fuori dai piani di Mourinho - ha rivelato un retroscena: "A gennaio avevo detto sì al Valencia, ma poi non si è fatto nulla".

Il matrimonio tra Amadou Diawara e la Roma è destinato a finire. L'avventura del centrocampista guineano in giallorosso è ai titoli di coda. A confermarlo i numeri - con appena 306 minuti collezionati nell'ultima stagione - e le parole dello stesso calciatore, che in un'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo 'Diario AS' ha parlato proprio della sua situazione e del futuro:

"Mi piacerebbe trovare una squadra dove posso avere spazio, ma il mercato dipende da molti fattori, non solo da me. Credo nelle mie capacità e so che posso fare bene".

Il classe 1997 ex Napoli ha collezionato nell'ultima stagione appena otto apparizioni: quattro in campionato e quattro in Conference League. José Mourinho ha già deciso di non puntare su Diawara, che in caso di mancato addio potrebbe finire fuori rosa.

"I primi due anni sono andati bene, ma alcuni infortuni infortuni al ginocchio e la pandemia hanno fermato la mia crescita. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno realizzato. Ha portato grande speranza nel club e nella città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, lui è sempre stato chiaro con me e io lo accetto".

Già a gennaio il 24enne fu vicino all'addio, come ha rivelato lui stesso:

"Quando ero in Coppa d'Africa, mi hanno chiamato per dirmi quali club erano interessati a me e io ho scelto il Valencia. L'avrei chiusa subito ma ho aspettato altri quattro, cinque giorni e alla fine non si è fatto nulla. Non so ancora perché".

Diawara ha strizzato l'occhio alla Liga, aprendo le porte a un possibile futuro in Spagna:

"Mi piace molto. Se ci sarà un'opportunità, sicuramente mi piacerebbe giocarci".