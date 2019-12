Diario del Clasico - A Madrid si parla di Real e si gufa Barça

Il Clasico non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Come si vive a Madrid il calcio, a pochi giorni da Barcellona-Real.

A pranzo

Le chiamano pipas. Come Higuain, ma al plurale. Sono le stesse che avevo visto sgranocchiare con nervosismo dentro e fuori dal Bernabeu e pare che vadano in stretta relazione con il sentimento madridista.

I blancos mangiano le pipas, punto. Se sei un blanco mangi le pipas, e stop. La cosa bella delle pipas, che alla fine sono normalissime noccioline bianche, nemmeno tanto buone, è che sei autorizzato a buttarne il guscio per terra, olè. Che poi ad autorizzarti sia la biodegradabilità del residuo, la tradizione del gesto o le regole del posto in cui ti trovi, non importa.

Mangi pipas e butti il guscio per terra, anche al bar, dove non solo è tollerato, ma a volte c’è anche un lunghissimo cordone d’acciaio che funge da raccoglitore-di-gusci-di-pipas e sta lì a toglierti i pensieri.

Sono al bar Akelarre di Madrid. Gente lascia cadere i gusci delle pipas nel raccoglitore e Joaquin, il proprietario, mi ha appena detto che possiede 185 magliette del . Sua moglie, Marì, che invece ha sempre lo stesso grembiule da 30 anni, sta tutto il giorno a cucinare dietro una tendina mentre lui - Joaquin - fa da barman e se la chiacchiera con i clienti. L’argomento di oggi sono io: l’italiano. Cassano, mi chiamano quando capiscono da dove vengo. Perché in questo tipo di bar valgono due regole: 1 lo stereotipo, 2 la novità, lo straniero, l’ospite.

Mi viziano con un panino ai calamari lungo un metro e mezzo e mi deliziano di racconti.

“La prima volta che venne qui, Cassano - quello vero - mi chiese la pasta”, dice Joaquin. “Ma io non la faccio, la pasta”, aggiunge, porgendomi una sardina, come a scusarsi fornendo una comunque valida alternativa.

Stiamo nel bar per un paio d’ore e la gente attiva un via-vai: arrivano, buttano un occhio ad As, il giornale filo-madridista per definizione, ordinano una caña, cioè una birretta, si calano nel corpo un paio di tapas e parlano del Madrid, sempre del Madrid, continuamente del Madrid.

Quando è ora mi alzo e vado in cassa a pagare:

“Prendi la carta?”

“No, ma se non ce li hai me li puoi dare un altro giorno”.

Risposta insolita, se sai che sono uno straniero.

A cena

Tonin ha una cicatrice sulla fronte. Sulla parete della sua peña - che poi una peña non è che un bar di tifosi - c’è una gigantografia della tribuna del Bernabeu. Ognuno colora casa sua come crede. E se crede che casa sua sia il Real Madrid, mette le tribune del Bernabeu sulle pareti, per respirare meglio.

Qui siamo alla Peña Capote y Montera - dall’altra parte di Madrid rispetto al Bar Akelarre, ma in un quartiere simile: case popolari, facce spagnole, cani al guinzaglio.

In , ora, si guarda il Barça. E si gufa, si gufa anche in .

Tonin nella vita fa lo stesso lavoro di Joaquin ma lo interpreta in modo completamente diverso: se Joaquin era il classico barista che sa starsene in penombra, Tonin invece è invasivo, agitato, eccentrico, costantemente brillo e rappresenta una specie di attrazione per i suoi clienti che, con la birra e il Barça, si godono anche lui. Uno di loro, che veste con una pettorina arancione da cantiere, mi viene a raccontare che due case più in là abita un ex compagno di squadra di Alfredo Di Stefano, che però, curiosamente, è un anziano qualsiasi: appartamento di 100 metri quadri e metropolitana, “Perché i soldi, una volta, i calciatori non li prendevano mica”.

Un altro cliente sta lì a contare i tiri della . Dopo 9 minuti, mi dice che hanno calciato 4 volte in porta. Dopo 15, 6. Dopo 80, 12. Non so perché lo faccia, deve avere un cervello matematico. Comunque, scandisce il tempo, in un posto che il tempo, non sembra subirlo particolarmente.

La Real Sociedad segna il 2-2 che manca poco. Il bar esulta. Tonin grida, prende la rincorsa e dà una testata ad un campanaccio appeso al soffitto, al di là del bancone. Il suono riempie tutto il Bernabeu. La cicatrice che ha sulla fronte, non è una cicatrice. È un libro di storia.

A colazione

Domenica mattina ho comprato i giornali. Qui costano ancora un euro l’uno. Torno verso l’hotel e mi ferma un clochard. Mi chiede di fargli vedere Marca. Quanto ha fatto il Madrid? mi domanda.

Gioca stasera, hombre.

E il Barça? Ha perso, il Barça?

Il Barça ha fatto 2-2, amigo.

Lui se la ride: catalanes de m, tomatelo en el c. E ride e tossisce - barcolla ma non molla - torna a sedere sulla sua panchina.

Gli cade l’accendino.

Non che gli servisse, per accendere un po’ il Clasico.