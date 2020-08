Diamanti lancia Pirlo: "Ha più personalità di Cristiano Ronaldo"

Alessandro Diamanti promuove la decisione della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: “Ha un talento infinito”.

Una lunghissima carriera fatta di tanta gavetta, ma anche tanta , Nazionale ed esperienze all’estero importanti. Alessandro Diamanti sta vivendo una seconda giovinezza in con il Western United FC, compagine della quale è capitano, oltre che leader tecnico.

L’ex fantasista di , , ed , in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', ha ammesso di non avere rimpianti legati al mancato approdo in una big.

“Mah. Comunque ho fatto 200 partite e passa in serie A, 50 in Premier League, ho giocato in una grandissima squadra cinese, in squadre estremamente importanti in come Bologna, Fiorentina, Atalanta, e voglio metterci anche il Livorno, e allora ti dico che a me non manca niente. Non è mai mancato niente. Anche perché nella e in altre due grandi squadre non ci sono andato a giocare per scelta”.

Diamanti in carriera ha rifiutato la Juventus per restare fedele al Bologna.

“No, si, no, si, no, sì, e poi alla fine non se n’è fatto niente. E un’altra volta non ci sono andato per riconoscenza nei confronti del Bologna, che l’anno prima mi aveva consentito di giocare in nazionale”.

La intanto è ripartita da Andrea Pirlo.

“Pirlo può fare tutto nella vita, ha un talento infinito ed è talmente intelligente che se gli dai una macchina di Formula uno, dopo tre mesi te lo trovi a rendere la vita difficile anche a . Andrea è un predestinato, e se a ciò aggiungi che è umile, che sa mettersi in discussione e che il calcio ce l’ha nella testa puoi già pensare che vincerà anche da allenatore”.

Diamanti vede bene Pirlo ad allenare Cristiano Ronaldo.

“Benissimo. Prima di tutto perché Andrea ha più personalità di Ronaldo, poi perché è una persona che con tre parole ti può aprire un mondo. Nel calcio contano gli esempi e i concetti, non le prediche. Vuoi sapere la verità? A me piacerebbe essere un uccellino e ascoltare quello che si diranno. Ci sarebbe da divertirsi a sentire uno scambio di idee tra un ex numero uno e un numero uno di oggi”.

Mentre la Juventus ha deciso di affidarsi a Pirlo, in casa è ancora tutto da scrivere il futuro di Conte.