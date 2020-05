Diamanti e la Juve solo sfiorata: "Mi volevano, è vero"

Nel gennaio 2015 Alessandro Diamanti fu vicino a vestire la maglia della Juventus, invece alla fine firmò per la Fiorentina.

Alessandro Diamanti festeggia i 37 anni da Melbourne, dove sta vivendo la sua esperienza australiana dopo aver girato tutta la . Sfiorando, anche, la maglia della .

Ad ammetterlo è stato lo stesso fantasista toscano a 'Sky Sport'. L'interesse risale al gennaio 2015: i bianconeri lo volevano, alla fine però lui scelse la .

"È vero, la Juventus mi voleva”.

La quell'anno arrivò anche in finale di Champions. Il rimpianto più grande per Diamanti, però, rimane l'addio prematuro al . Una scelta ripagata solo in parte dall'approdo in Nazionale.