Diamanti è campione d'Australia: il Western United si aggiudica il titolo

Assente per l'infortunio al ginocchio, il trequartista italiano ha conquistato il primo trofeo in Oceania. Protagonisti anche John Aloisi e Krhin.

Alessandro Diamanti è campione d'Australia. Il trequartista toscano classe 1983 ha conquistato il titolo di A-League con il Western United, squadra oceanica in cui milita dal 2019. Per 'Alino' si tratta del secondo titolo in carriera dopo il campionato cinese conquistato conil Guangzhou Evergrande nella stagione 2013/2014.

Nella finalissima giocata oggi, il Western United ha superato il Melbourne City col risultato di 2-0 grazie all'autorete di Reis e il goal di Prijovic. Assente Diamanti per un problema al ginocchio che lo tiene fuori da metà febbraio. In questa stagione, il trequartista di Prato e capitano della formazione australiana ha collezionato un assist in 10 presenze, prima dello stop forzato a causa dell'infortunio.

Il Western United aveva conquistato il pass per la finale a sorpresa grazie alla rimonta nel secondo atto del doppio confronto con i più quotati del Melbourne Victory. La squadra di John Aloisi, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha interrotto una serie di 16 partite senza sconfitte del Victory.

Diamanti e Aloisi non sono le uniche conoscenze della Serie A. Nel Western United milita anche Rene Krhin, centrocampista classe 1990 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e che ha collezionato in carriera 67 presenze nel massimo campionato italiano con le maglie dei nerazzurri e del Bologna. Il classe 1990 ha totalizzato 17 presenze e un goal in questa stagione, la prima nel campionato australiano, portando a casa il quinto trofeo in carriera dopo quelli con l'Inter (Torneo di Viareggio e i tre del 'Triplete' nel 2010).

Nella finalissima di oggi, la prima di sempre con due squadre del Victoria a contendersi il titolo, la squadra di Aloisi è riuscita a indirizzare la gara nei primi 30 minuti, prima di controllare il risultato e portare a casa il primo titolo della storia del club.