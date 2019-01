Diamanti a DAZN: "La salvezza del Livorno come la vittoria del Leicester"

Tornato a Livorno dopo un decennio, Diamanti è pronto a fare di tutto per il club amaranto: "In Serie A calciano bene, ma non come me".

17 presenze in Nazionale, più di 200 in Serie A, esperienze in Cina e Inghilterra. Ma anche una gavetta nelle serie inferiori prima dell'approdo, diretto, in Serie A. Alino, Alessandro, Diamanti, ha vissuto certamente una carriera particolare. Ora, a 36 anni, a dieci dall'addio, è tornato al Livorno per provare a spingere in alto il club toscano.

Classe 1983, Diamanti è nell'età in cui può guardare indietro e consigliare i giovani che tirano i primi passi al pallone tra i professionisti

"Posso dare tanti consigli, di cazzate ne ho fatto diverse. Ho giocato in Serie A a 24 anni, ma forse potevo a 18. Giocare a calcio non era la mia priorità".

Tra i migliori su punizione, Diamanti non si è mai nascosto riguardo l'abilità nel calciare da fermo:

"Gran parte del talento te lo dà madre natura. Io io migliore a calciare in Serie A? Non ho detto così, al massimo che calciano bene ma non come me".

1500 hanno accolto Diamanti alla presentazione per il suo ritorno al Livorno. Fin qui è stata però una stagione tutt'altro che facile:

"Sono una persona mai soddisfatta, voglio sempre migliorare e far bene per la squadra, la città e la salvezza. Per una serie di illimitata di problemi che abbiamo avuto questa salvezza sarebbe quasi come la vittoria del Leicester in Premier League".

Nel 2007 Diamanti venne acquistato dal Livorno, allora in A. Acquistato dalla C2, dove militava col Prato:

"Molto più facile la A della C2, là giochi con giocatori importanti. La Cina? A volte si parla senza sapere, si va forte lì atleticamente e fisicamente. Ci sono molte lacune, ma è un bel cmapionato".

Per Diamanti anche l'emozione di giocare con la Nazionale azzurra, compreso l'Europeo del 2012: