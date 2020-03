Diaconale non molla: "Scudetto dell'etica alla Juventus? Odore di ipocrisia..."

Il responsabile della comunicazione della Lazio ha parlato della situazione venutasi a creare nelle ultime settimane causa coronavirus.

Continuano le polemiche riguardo il possibile ritorno della 2019/2020. Tutto fermo fin qui come ovvio causa pandemia di coronavirus, con lo sport non solo italiano, ma anche mondiale, seppur con qualche eccezione, che aspetta buone nuove per poter riprendere da dove aveva concluso.

Il responsabile della comunicazione della , Arturo Diaconale, ha parlato a Radio Punto Nuovo riguardo la situazione delle ultime settimane, indecifrabile e cristallizzata in attesa di capire come muoversi. Il dirigente biancoceleste ha detto la sua anche riguardo il taglio degli stipendi della , primo caso in Serie A.

Diaconale non ha peli sulla lingua a proposito di questo argomento:

Scelti da Goal NxGn 2020: i 50 migliori talenti Under 19 del mondo

Altre squadre

"Scudetto dell'etica alla Juventus? Quando sento parlare con troppa enfasi di etica e di morale non metto mano alla pistola, ma sento odore di ipocrisia...".

Per Diaconale si sarebbe dovuto prendere un accordo tra tutti i club:

"La società ha curato i propri interessi, un taglio di quella cifra riesce a riequilibrare o dare solidità al proprio bilancio. Magari se l'avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura erga omnes, così invece riguarda soltanto loro. La Lazio? Si prenderà una decisione insieme a tutte le altre società".

Di cosa ha bisogno il mondo del calcio? Diaconale sicuro, la risposta è 'il buon senso':

"Nessuno dice che il Coronavirus non esiste, ma va detto che non potrà impedire il ritorno alla normalità. Bisogna dunque impegnarsi nel guardare il post pandemia. Mi sembra che tutti coloro che sostengono che il campionato sia ormai morto, che bisogna chiuderlo il prima possibile, non tengono conto di un particolare molto importante"

"Ovvero, che gran parte delle società di Serie A sono quotate in borsa: