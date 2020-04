Diaconale al veleno: "Ronaldo si allena in Portogallo, noi non possiamo"

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, infiamma ancora la polemica: "Ho visto delle belle immagini di Cristiano Ronaldo che si allena in Portogallo"

In questi giorni se c'è una squadra che più di tutte sta premendo per tornare a giocare, questa è sicuramente la . In particolare la società biancoceleste vorrebbe avere il permesso per tornare a far allenare i suoi giocatori.

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha riacceso questa polemica ai microfoni di 'Radiosei'.

"Ho visto delle belle immagini di Cristiano Ronaldo che si allena in , allo stadio. Ma per me ha fatto bene, gli atleti professionisti hanno bisogno di allenarsi. Solo che noi non abbiamo potuto, i nostri giocatori sono rimasti a casa. Così c'è chi è più avvantaggiato".

Diaconale poi difende la Lazio che, secondo lui, viene spesso attacca senza reali motivazioni.