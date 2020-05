Di Vaio 'smonta' il sogno Ibrahimovic per il Bologna: "Non l'ho visto in forma"

Marco Di Vaio è pessimista su un possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic al Bologna: "L'aspetto economico è da considerare".

In principio era stato Sinisa Mihajlovic ad accendere la fiammella della speranza dei tifosi del , poi spenta dal realismo lapidario di Walter Sabatini: ad oggi sono poche le chances di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia felsinea il prossimo anno, nonostante un futuro al sia parecchio improbabile.

Pessimismo confermato dalle parole del capo degli osservatori rossoblù, Marco Di Vaio: intervenuto ai microfoni di 'E' ', non ha per nulla tranquillizzato la tifoseria che dovrebbe iniziare a rassegnarsi all'idea di rinunciare definitivamente allo svedese.

"In questo momento il mercato è un tema lontano dai nostri pensieri. Ibrahimovic? Ultimamente non l'ho visto molto in forma, poi c'è anche l'aspetto economico da tenere in considerazione".

Ibrahimovic è da poco tempo tornato in dopo il soggiorno in patria dove ha avuto modo di allenarsi con l'Hammarby, club di cui detiene parte delle quote: attualmente però è impossibile fare delle previsioni su quella che sarà la sua decisione, che potrebbe anche portare al ritiro in mancanza di stimoli.