Di Santo a Goal: "L'etichetta di nuovo Maradona non mi ha condizionato"

L’ex talento del Chelsea, Franco Di Santo, si racconta in un’esclusiva a Goal: “Non sapevano da dove venissi, ma tutti mi hanno aiutato”.

In uno spogliatoio pieno di superstar come Didier Drogba, Michael Ballack e John Terry, nessuno aveva mai sentito parlare né di Franco Di Santo, né dell’Audax Italiano, il club dal quale il Chelsea lo prelevò nel 2008 a fronte di un esborso di circa quattro milioni di euro.

Molti dei giocatori Blues erano convinti che quel ragazzo arrivasse dall’Italia, ma in realtà il suo nome era già molto noto da tempo ai tanti osservatori che scandagliavano i campi del Sudamerica. Era infatti considerato uno dei talenti più importanti proposti in quel periodo dal calcio argentino ed aveva già impressionato in molti con le sue prestazioni in Copa Sudamericana.

Alcuni scout erano così entusiasti delle sue potenzialità da soprannominarlo il ‘Nuovo Diego Maradona’, questo soprattutto le tante reti realizzate con le riserve del Chelsea dopo il suo approdo in Inghilterra.

La storia poi dirà che non è mai riuscito ad imporsi in prima squadra, tanto che ha collezionato appena sedici presenze non condite da goal.

Di Santo, in un’intervista esclusiva rilasciata a Goal, ha ammesso di non essere stato condizionato da quella pesante etichetta lo accompagnava.

“Il soprannome ‘nuovo Maradona’ non mi ha influenzato. Il mio stile di gioco era diverso dal suo e comunque nessuno è come lui. Mi avevano chiamato così solo perché avevo segnato 16 goal in 13 partite con le riserve del Chelsea”.

Quella londinese è stata un’esperienza avara di grandi soddisfazioni, ma Di Santo la ricorda con grandissimo piacere.

“Mi sentivo davvero bene a Stamford Bridge. Ero felice lì e mi hanno fatto sentire importante, mi sono sentito come uno di loro anche se arrivavo da una squadra che nessuno conosceva. Quando parlai ai ragazzi della mia ultima squadra, l’Audax Italiano, mi chiesero tipo ‘Oh, vieni dall’Italia?’, ed io ‘No, è una squadra del Cile!’. Nonostante nessuno sapesse da dove venivo sono stati tutti molto umili con me e mi hanno aiutato in ogni modo possibile. C’erano tantissimi giocatori molto forti e sono stati tutti fantastici con me. Quando arrivavano le soste per le Nazionali eravamo solo un paio a non essere convocati, era quello il livello di quel Chelsea. Era una squadra incredibile”.

Tra le tante con le quali ha condiviso lo spogliatoio, soprattutto una l’ha impressionato.

“Sono rimasto molto colpito da Didier Drogba, per come era dentro e fuori dal campo. Uno dei più grandi esempi che ho seguito, un grande giocatore ma anche un grande uomo. John Terry ha sempre cercato di aiutare i più giovani, ma in generale tutti erano bravi con noi. Non avendo avuto molta possibilità di giocare al Chelsea ho deciso poi di andare via per avere più spazio”.

Di Santo ha avuto la possibilità di conoscere Maradona quando quest’ultimo nel 2008 ha visitato il centro sportivo del Chelsea.

“Incontrarlo è stato fantastico, un sogno che si è avverato. Nessuno sapeva che sarebbe arrivato, ci siamo emozionati tutti nel vederlo. Parlava solo italiano e spagnolo ed io ero l’unico argentino lì. Ho avuto la fortuna di esserci e di scambiare per la prima volta qualche parola con lui. Diego, per me, è stato e sarà uno dei più grandi di sempre. Non ce ne sarà un altro come lui. I ragazzi della mia generazione non hanno avuto modo di vederlo giocare, quindi lo abbiamo conosciuto attraverso i racconti dei nostri genitori e nei nostri nonni. Lo abbiamo visto in video e sappiamo che è un eroe per l’Argentina. Non ci sono parole per spiegare cosa rappresenti per noi. Incontrarlo, parlargli, poterlo abbracciare, è stato sbalorditivo. Conserverò per sempre questo ricordo”.

Oggi, superata la soglia dei 30 anni, Di Santo ha messo fine ad un lungo girovagare ed ha fatto ritorno in Argentina per giocare con il San Lorenzo.