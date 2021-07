Di Pardo lascia la Juventus: ufficiale il passaggio in prestito al Vicenza

Alessandro Di Pardo è un nuovo giocatore del Vicenza: il club biancorosso ha annunciato ufficialmente il suo arrivo a titolo temporaneo dalla Juve.

L'esordio in Serie A, quello in Coppa Italia, più un paio di panchine in Champions League. Ma ora Alessandro Di Pardo, che nella scorsa stagione ha vissuto l'ebbrezza di indossare la maglia della prima squadra della Juventus, va a farsi le ossa in Serie B. A Vicenza, per la precisione.

Un'operazione imbastita nelle scorse settimane è giunta ufficialmente alla conclusione sulla base di un prestito secco. Sia la Juventus che il Vicenza hanno annunciato il trasferimento in Veneto di Di Pardo, che si appresta dunque a vivere a tutti gli effetti la sua prima, vera stagione da professionista dopo le manciate di minuti che Pirlo gli ha concesso lo scorso anno.

Di Pardo, peraltro, si è reso protagonista di un episodio controverso pochi giorni prima di lasciare la Juventus per il Vicenza: a causa di un ritardo ha saltato l'amichevole di sabato contro il Cesena, alla pari dei compagni Frabotta e Fagioli.

L'arrivo del terzino va ad aggiungersi a una serie di operazioni di rilievo già portate a termine dall'ambizioso Vicenza dei Rosso: il centravanti Diaw su tutti, ma anche Calderoni, Crecco, lo svincolato Brosco e Proia.