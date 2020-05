Di Natale su Totti: "Non entra a Trigoria? Una colossale vergogna, uno scandalo"

La vita da bomber del calcio italiano è ormai alle spalle, Antonio Di Natale adesso è allenatore e si occupa dei suoi ragazzi dello Under 17, sperando presto di poter allenare nel calcio ai massimi livelli.

Oggi si è raccontato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', parlando prima di tutto della sua carriera e della volontà di restare all' nonostante l'interesse della .

"A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi".

Parlando del passato, Di Natale si sofferma anche su una recente dichiarazione che lo ha reso nervoso. Riguarda Francesco Totti.

Per concludere, invece, del calcio di oggi ci sono due giorni che secondo lui assomigliano al Totò Di Natale calciatore.

"Di sicuro Mertens, ha addirittura le mie stesse movenze. Mi assomiglia in tutto, anche per come sa arrivare in area di rigore. Poi, Insigne. Anche Lorenzo ha qualcosa di mio".