Di Natale, gran esordio sulla panchina della Carrarese: 3-1 alla Lucchese

Successo al debutto su una panchina di una squadra professionistica per Di Natale. La sua Carrarese ha battuto 3-1 la Lucchese nel derby.

Buona la prima per Antonio Di Natale. L’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana, ha bagnato con una vittoria il suo esordio sulla panchina di una squadra professionistica.

La sua Carrarese, squadra della quale è diventato allenatore lo scorso 11 aprile a seguito delle dimissioni di Silvio Baldini, si è infatti imposta per 3-1 in un match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C - Girone A contro la Lucchese.

Un successo importante per la compagine Giallazzurra che ha così posto fine ad una striscia di cinque sconfitte consecutive e messo in cascina tre punti che le consentono di uscire dalla zona playout.

Di Natale, ha disegnato la sua squadra con un 4-3-3 nel quale il bomber Infantino ha agito da perno centrale di un tridente completato da Manzari e Piscopo.

A sbloccare la sfida è stato un goda di Manzari siglato al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli uomini di Di Natale si sono fatti preferire per tutto l’arco della partita creando più azioni da rete rispetto agli avversari. Al 78’ il raddoppio siglato da Piscopo con un perfetto sinistro dall’interno dell’area di rigore e all’84’ è stato lo stesso attaccante a chiudere definitivamente i giochi calando il tris. In pieno recupero la rete degli ospiti con Panati.