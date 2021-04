Di Natale allenatore della Carrarese: scelto al posto di Baldini

L'ex attaccante dell'Udinese avrà bisogno di una deroga per allenare la squadra toscana: Baldini ha rassegnato le dimissioni dopo cinque sconfitte.

L'ennesima sconfitta della Carrarese porta la squadra toscana ad un passo dalla zona playout, con il rischio di lottare per non retrocedere in Serie D. Per questo motivo, Silvio Baldini ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico del club. Per sostituirlo, la scelta è caduta su Totò Di Natale.

L'ex bomber dell'Udinese, divenuto allenatore da un triennio come collaboratore tecnico dello Spezia prima e dunque come mister dell'Under 17, dallo scorso settembre ha frequentato il corso da tecnico di Coverciano per poter per poter allenare le prime squadre fino alla Serie C ed essere misterin seconda in Serie A e B.

Corso non ancora completato e deroga necessaria per essere mister in capo della Carrarese. La società ha annunciato la decisione riguardante Baldini e Di Natale tramite un comunicato ufficiale:

"Carrarese calcio 1908 prende atto della volonta' irrevocabile espressa, giornata di ieri, da parte di Mister Silvio Baldini di rassegnare le proprie dimissioni che, rende noto, vengono accettate senza riserva in ragione del preminente interesse rappresentato dal bene presente e futuro del Sodalizio. L'occasione e' gradita per rivolgere i piu' sentiti ringraziamenti alla persona di Silvio Baldini per la professionalita' mostrata in queste quattro stagioni sportive costellate da importanti risultati ad un passo dalla storia nonche' per la dedizione, senso di appartenenza ed amore non comune mostrato verso i colori azzurri.



Altresi, si comunica che, dopo aver stretto contatti con alcuni altri allenatori, la scelta per la guida tecnica della Prima Squadra e' ricaduta sul Sig. Antonio Di Natale che e' persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacita' e competenze tecniche. Per il tesseramento del Sig. Antonio Di Natale saranno avviate le istanze del caso al Settore tecnico per consentirgli, in deroga, la possibilita' di assumere compiutamente l'incarico".

A Gorgonzola, la Carrarese ha subito la sua quinta sconfitta consecutiva contro l'Albinoleffe, dopo aver perso anche le gare contro Como, Pergolettese, Giana Erminio e Olbia, L'ultimo successo risale oramai al 13 marzo contro il fanalino di coda del girone C di Serie C, il Livorno.