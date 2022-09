Di Maria squalificato due giornate: come giocherà la Juventus senza il Fideo

Dal 3-5-2 al 4-3-3, passando per il 4-4-2: le opzioni a disposizione di Allegri senza Angel Di Maria, fermato per due giornate dopo il rosso di Monza.

Bologna, Milan. La Juventus dovrà fare a meno per le prossime due giornate di Angel Di Maria, squalificato dal Giudice Sportivo dopo la gomitata rifilata domenica pomeriggio a Izzo durante il primo tempo di Monza-Juventus. Un problema in più per i bianconeri e per Massimiliano Allegri, già costretti a fare i conti con un avvio di stagione privo di soddisfazioni, sia in campionato che in Champions League.

La questione, oltre ad essere legata alle indiscusse qualità di Di Maria, è anche di natura tattica. Come si schiererà la Juventus senza l'ex attaccante del PSG, peraltro già vittima di qualche problema fisico nelle settimane precedenti? Ecco tutte le opzioni a disposizione di Allegri per far fronte all'assenza del Fideo.

3-5-2 CON CUADRADO E KOSTIC ESTERNI

Soluzione già sperimentata in questo tremebondo avvio stagionale, anche a Parigi contro il PSG. Difesa a tre, Cuadrado e Kostic esterni a tutta fascia, con la coppia Milik-Vlahovic in attacco. Le alternative, in questo senso, non mancano: da De Sciglio ad Alex Sandro, anche se al momento il brasiliano è out per un problema muscolare. È una delle soluzioni preferite di Allegri, che come detto l'ha più volte adottata fino a questo momento. Un vestito tattico che consentirebbe di sfruttare lo stato di forma di Milik, uno dei migliori della Juve, senza rinunciare alla stella Vlahovic.

4-4-2 CON MCKENNIE LARGO

Altro modulo già utilizzato da Allegri, che in questo caso tende, come già Andrea Pirlo prima di lui, ad allargare un centrocampista centrale per evitare uno sbilanciamento esagerato della squadra. L'elemento in questione può essere individuato in Weston McKennie (o Adrien Rabiot, al momento però ai box), che ha caratteristiche diverse da Cuadrado o Kostic e consentirebbe di mantenere un certo equilibrio in mezzo al campo. Di nuovo, spazio alla doppia punta: Vlahovic più Milik, con Kean in seconda fila.

4-3-3 CON VLAHOVIC PUNTA CENTRALE

E poi c'è il modulo che un po' tutti, al momento degli acquisti estivi di Pogba e Di Maria, avevano incollato alla Juventus: il 4-3-3, con Vlahovic punta centrale sostenuto ai propri lati da due esterni. Ovvero i soliti noti: Cuadrado e Kostic in primis, oppure Kean al posto dell'ex Eintracht Francoforte. Schema trasformabile in un 4-2-3-1, con Miretti mezzala/trequartista, come si è visto in particolare nelle prime uscite stagionali.