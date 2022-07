Angel Di Maria, ruolo e quotazione al Fantacalcio nelle liste di Gazzetta e Fantacalcio.it

Centrocampista o Attaccante? Il ruolo assegnato ad Angel Di Maria nelle liste del fantacalcio 2022/2023.

Si avvicina sempre di più l'inizio nuovo campionato di Serie A. In attesa del calcio d'inizio che dia il là alla stagione 2022/2023, ha preso ufficialmente forma il listone del Fantacalcio con tutti i nomi e i ruoli dei protagonisti della prossima edizione della massima serie.

Sciolti, di conseguenza, tutti i nodi riguardanti quei calciatori sui quali regnavano ancora dubbi circa loro collocazione tattica all'interno del listone.

Tra questi merita una giusta analisi la decisione riguardante Angel Di Maria. Il Fideo, infatti, ha firmato un contratto annuale con la Juventus dopo aver chiuso la propria esperienza con la maglia del PSG e potrà presto offrire i migliori colpi del proprio repertorio anche sul palcoscenico italiano.

Un calciatore di caratura mondiale che non ha bisogno di presentazioni dopo le esperienze con Benfica, Real Madrid, Manchester United e, appunto, Paris Saint-Germain, si appresta dunque a diventare uno degli uomini chiave della prossima Serie A.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI DI MARIA SU GAZZETTA

Nel listone pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Angel Di Maria è stato inserito nella categoria 'Centrocampisti'. L'argentino ha una valutazione 'fantacalcistica' di base fissata a 55 milioni.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI DI MARIA SU FANTACALCIO.IT

Fantacalcio.it non ha ancora svelato il listone della stagione 2022/23. Bisogna, dunque, attendere ancora qualche giorno - con l'elenco che sarà svelato il 26 luglio - per capire se Di Maria verrà anche in questo caso considerato un centrocampista o sarà annoverato tra gli attaccanti.