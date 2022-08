Di Maria out, Allegri studia le alternative per sostituire l'argentino

Dopo la notizia dello stop dell'argentino, il tecnico bianconero dovrà trovare nuove soluzioni: in pole Kostic, ma occhio a Soulé.

Angel Di Maria sarà out per diverse settimane. Gli esami clinici hanno confermato le brutte sensazioni avute dall'argentino all'esordio con la Juventus in campionato contro il Sassuolo, quando è stato costretto a uscire in anticipo dopo aver segnato il primo dei tre goal bianconeri alla squadra di Dionisi.

Un grattacapo ulteriore per Massimiliano Allegri, che dopo aver assistito agli stop di Paul Pogba e Wojciech Szczesny, deve inventarsi un sostituto per il Fideo in attesa del suo rientro.

I principali indiziati ad affiancare Dusan Vlahovic nel 4-3-3 del tecnico toscano sembrano Juan Cuadrado e Filip Kostic.

Il colombiano rappresenta uno degli irrinunciabili di Allegri e una delle colonne storiche della squadra bianconera degli ultimi anni, mentre il serbo ha esordito a gara in corso contro i neroverdi ed è l'ultimo arrivato in casa Juventus.

In caso invece Allegri voglia riproporre il 4-4-2 iniziale schierato contro il Sassuolo, sembra essere quello di Moise Kean il profilo ideale da affiancare all'attaccante ex Fiorentina.

Il centravanti italiano ex PSG si è reso protagonista di un buon precampionato e dopo aver scontato il turno di squalifica tornerà a disposizione già dalla gara contro la Sampdoria.

Da non escludere però l'inserimento di Matias Soulé, profilo che piace ad Allegri e sul quale lo stesso tecnico sembra puntare, facendolo entrare in campo proprio contro il Sassuolo.

Infine occhio al mercato: i bianconeri continuano a monitorare la situazione per portare altri rinforzi a Vinovo. Tra questi in primissima fila c'è Memphis Depay, in uscita dal Barcellona e forzemente attenzionato dalla Juventus.