Di Maria, l'uomo Champions: goal e due assist per tornare in finale 6 anni dopo

Nel 2014 era stato decisivo per regalar la décima al Real Madrid, quest'anno torna in finale di Champions League da protagonista.

L'unico ad aver giocato una finale di , insieme a Neymar e Keylor Navas. L'unico della rosa del ad averla vinta una finale di Champions League, insieme a Neymar e Keylor Navas. L'uomo decisivo per portare, per la prima volta, il club francese all'ultimo atto della competizione per club più importante d'Europa. Angel Di Maria, più di tutti gli altri l'uomo Champions.

Nella serata contro il , in quello che è stato il suo stadio per tre anni, il Fideo è stato il migliore in campo. L'uomo più degli altri decisivo. Pennellata per l'1-0 di Marquinhos su punizione, tocco da biliardo per il 2-0, cross delizioso per pescare Bernat per il 3-0. In ogni goal, il sigillo dell'argentino.

Era dal 2014 che Di Maria non giocava una semifinale di Champions. Da quel - in cui Ramos e Ronaldo avevano annichilito Guardiola. Ancora una tedesca. Quest'anno, un'altra. Il giovane Lipsia. Caduto sotto i colpi del Fideo, il trascinatore. Che finalmente è riuscito a tornare a giocare una finale.

L'ultima giocata fuori dai confini nazionali è ancora quella del 2014. Destino: ancora al Da Luz. Come sei anni fa. Quando nel supplementare, dopo il goal di Sergio Ramos, a dieci minuti dalla fine una corsa a perdifiato del Fideo aveva propiziato il colpo di testa di Bale per il 2-1, poi diventato 4-1 con il crollo dell'Atlético.

Ne avrebbe voluta giocare un'altra, in questo lasso di tempo. Sempre nel 2014, in un altro paese di lingua portoghese. La finale del Mondiale, saltata per colpa di un infortunio. Persa dall' contro la . Sempre la Germania, nel suo destino. Ora potrebbe ritrovarla in fiinale, qualora il dovesse battere il . L'armata di Flick sembra imbattibile, ma l'uomo Champions del PSG di paura, certamente, non ne ha.