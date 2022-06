Di Maria-Juve, sensazioni negative: Madama non vuole aspettare

Angel Di Maria sembra essere più lontano dalla Juve: i bianconeri non intendono aspettare troppo nella trattativa con l'argentino.

Angel Di Maria, grande suggestione di questo antipasto di mercato estivo della Juventus, sembra allontanarsi dai bianconeri.

Il motivo è legato ai tentennamenti del 'Fideo', il quale prende tempo: uno scenario che sembra non entusiasmare Madama, per nulla intenzionata a prolungare oltremodo la trattativa che potrebbe portare l'argentino alla corte di Massimiliano Allegri.

La Juve, infatti, intende ottenere una risposta a stretto giro da Di Maria per poter programmare anche le altre mosse in entrata ed uscita: lo step fondamentale, però, è che si capisca se il fantasista svincolatosi dal PSG approderà a Torino o meno.

Al momento l'affare resta in piedi ma risulta in stand-by: la Juventus punta a voler far quadrato il prima possibile senza protrarre le negoziazioni, l'albiceleste ad ora non ha fornito certezze. Ecco perchè, al momento, Di Maria e la Signora appaiono più lontani.