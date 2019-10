Di Maria ricorda il discorso di Messi: "Ha fatto piangere tutti"

Angel Di Maria rivela un retroscena avvenuto dopo Brasile-Argentina di Copa America: "Messi ha parlato al gruppo e tutti hanno pianto".

Sono passati 26 anni dall'ultimo trofeo conquistato dall' : da allora solo cocenti delusioni per l'Albiceleste che nell'edizione 2019 della Copa America ha dovuto dire addio ai sogni di gloria in semifinale, dove è arrivata una sconfitta contro i padroni di casa del , poi diventato campione.

Un passo falso che ha visto trionfare i rivali di una vita e deve aver toccato nell'orgoglio Lionel Messi, capitano troppe volte accusato di non possedere quel carisma necessario per trascinare i compagni alla vittoria, come invece avviene al .

Convinzioni smentite dal connazionale Angel Di Maria che, nel corso di un'intervista concessa a 'ESPN', ha raccontato un aneddoto relativo proprio a quella partita con i verdeoro con 'La Pulce' assoluto protagonista.

"Messi ha detto alcune belle parole quando siamo stati eliminati dal Brasile. Era orgoglioso della squadra che avevamo costruito. Una volta finito, tutti hanno pianto perché ha toccato il cuore di tutti, specialmente i giovani. Ha detto che tutti abbiamo remato nella stessa direzione sin dal primo giorno. Era molto felice dell'impegno profuso per questa maglia e che se eravamo lì era perché lo meritavamo".

Il Messi in versione leader piace molto a Di Maria che dimostra di aver apprezzato un gesto all'apparenza semplice ma molto importante per la coesione di un gruppo.