Di Maria al Rosario Central? Dal suo vecchio club "porte aperte"

In futuro il club argentino potrebbe riavere Di Maria, che ha lasciato la patria sudamericana 13 anni fa per fare fortuna in Europa.

Ha compiuto 32 anni da poche settimane e non è certo sul viale del tramonto, Angel Di Maria. L'ala del , infatti, continuerà nel grande calcio ancora per diverse stagioni, poi si vedrà. In tanti sognano di portarlo tra le proprie fila, tra cui il suo ex club del Rosario Central.

Di Maria ha lasciato l' nel 2007 acquistato dal e dopo aver detto addio al ha giocato in , Premier e , vincendo tutto con le maglie di , e PSG. Nel suo futuro potrebbe però esserci nuovamente il Rosario Central.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo nel lungo periodo, ma il club argentino frena. E' consapevole di come Di Maria non sia ancora in fase calante e intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo in patria. Quando arriverà il momento, però, saranno pronti.

A DirecTV ha parlato il vicepresidente del Rosario Central, Ricardo Carloni:

"Non abbiamo parlato nè con Angel nè con sua moglie, ma sa che per lui le porte sono aperte".

Dal 2005 al 2007 Di Maria ha fatto parte della prima squadra, dopo però aver giocato nelle giovanili per più di un decennio. Come decine di calciatori la volontà di chiudere al Rosario Central potrebbe presto arrivare, anche se non nell'immediato futuro. Per giocare nuovamente in patria c'è ancora tempo.