Di Lorenzo e Politano formato Europei: il Napoli vola sulla fascia destra

Il Napoli mette in difficoltà Roberto Mancini: se Di Lorenzo è già un uomo della Nazionale, lo stesso non può dirsi di Politano, che però brilla.

Nel Napoli che vola e che lotta con grande forza per un posto in Champions League, ci sono due giocatori che stanno combattendo più degli altri, perché hanno un obiettivo enorme da raggiungere dopo la fine sella Serie A: gli Europei con la Nazionale Italiana.

Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Entrambi stanno giocando una stagione da protagonisti ed entrambi sono sicuramente, e per il momento, alla loro migliore annata in carriera.

Di Lorenzo è ormai un titolare fisso del Napoli da due stagioni e, anche se nel corso della prima parte di questo campionato ha balbettato più del dovuto, nel girone di ritorno si è ripreso alla grande, chiudendo questa Serie A con prestazioni di altissimo livello.

L'ex terzino dell'Empoli ha segnato 2 goal, dirmando anche 6 assist, per nulla un brutto score per un terzino destro di una difesa a quattro. Il giocatore è infatti già nel giro della Nazionale Italiana e in queste ultime giornate si giocherà l'accesso agli Europei con i concorrenti per lo stesso ruolo, su tutti Florenzi e Calabria.

Ma chi sta sorprendendo ancora di più, anche per le prestazioni che sta sfornando dall'inizio dell'anno, è Matteo Politano. L'ex giocatore dell'Inter non è mai stato così continuo in carriera: fino a questo momento ha giocato 34 partite di questa Serie A, realizzando 9 goal e timbrando anche 4 assist.

I due formano la catena di destra del Napoli, uno come terzino destro e uno come esterno della batteria di trequartisti. Si capiscono alla perfezione e certe volte si coprono anche a vicenda, con Politano che ripiega fino alla propria area e Di Lorenzo che attacca fino a ridosso dell'area avversaria.

Politano ha trovato una condizione fisica che gli permette di saltare praticamente sempre l'avversario (sono 33 i dribbling riusciti per lui in questo campionato). Nella prima parte di stagione si è messo in mostra più da subentrato, rilevando spesso Lozano a partita in corso.

Poi, dopo l'infortunio del messicano, Politano ha cominciato a giocare da titolare, fornendo sempre il suo apporto tecnico e qualitativo alla squadra di Gattuso. Adesso, anche dopo il ritorno di Lozano, l'ex Sassuolo continua ad essere titolare e devastante sulla destra.

Ma per Roberto Mancini, Matteo Politano non è mai stato un giocatore chiave, non lo ha convocato nemmeno nell'ultima turnazione di partite della Nazionale. Sarebbe davvero un miracolo sportivo per il giocatore del Napoli, conquistare adesso un posto per gli Europei.

Ci sono ancora tre giornate di Serie A per provare a sovvertire un pronostico che sembra già scritto: Politano sogna gli Europei, Di Lorenzo li tiene in pugno.