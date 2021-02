Di Livio chiaro su Pirlo: "Contro il Porto si gioca il futuro alla Juventus"

Angelo Di Livio sottolinea l'importanza della Champions League per la Juventus: "Uscire agli ottavi sarebbe una catastrofe".

Il successo dell'Inter nel derby di Milano obbliga la Juventus a battere il Crotone per far rimanere quantomeno invariato il distacco dalla vetta, in attesa del recupero col Napoli che delineerà in maniera definitiva la classifica.

La mente del popolo bianconero va anche al ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, vittorioso per 2-1 al 'do Dragão': il goal di Chiesa tiene in vita le speranze di Andrea Pirlo che, secondo quanto dichiarato dall'ex centrocampista juventino Angelo Di Livio ai microfoni di 'Libero', in Europa si gioca il futuro sulla panchina dei campioni d'Italia.

"Su Pirlo si possono dire tante cose, ma una cosa è certa: non può uscire con il Porto. Si gioca la carriera sulla panchina bianconera in Champions, dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina".

Ribaltare la situazione di svantaggio non è affatto impossibile: in caso contrario, però, sarebbe giusto parlare di catastrofe.

"La maledizione continua, anche se c’è ancora il ritorno e la Juve a Torino può ribaltare tutto. Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi".

Nessun dubbio su quale sia la più forte tra la squadra attuale e quella del 1996 che vinse l'ultima Champions battendo l'Ajax ai calci di rigore nella finalissima dell'Olimpico di Roma.