Di Francesco sprona la Roma: "Divento matto perché non siamo continui, da Kluivert voglio di più"

Eusebio Di Francesco ha parlato dopo la partita pareggiata per 3-3 dalla sua Roma contro l'Atalanta: "Divento matto perché non siamo continui".

Un'altra rimonta subita dalla Roma: dopo quella con il Torino, a cui aveva rimediato El Shaarawy nel finale, l'Atalanta. Dal vantaggio di 0-3 al 3-3, i giallorossi dilapidano un vantaggio enorme e tornano da Bergamo con un solo punto dopo aver sciupato una situazione più che favorevole.

Nel post partita Eusebio Di Francesco ha commentato il pareggio dell'Atleti Azzurri d'Italia ai microfoni di 'Sky Sport', concentrandosi soprattutto sull'ennesima rimonta subita dalla sua squadra: in stagione era successo anche con Chievo e Cagliari in campionato, altre partite in cui i giallorossi avevano portato a casa solo un punto.

Per il tecnico la squadra è ancora malata, come aveva ribadito anche nelle scorse settimane.

"È una caratteristica mentale che prendiamo queste rimonte, non è la prima volta, quando io dico che non siamo guariti totalmente questa è la dimostrazione, se prepariamo una partita in un certo modo... Diamo i giusti meriti all'Atalanta, ma se stai avanti 3-0 non puoi buttare tutto all'aria così, anzi è pure andata bene con il pareggio. è stata un'ingenuità prendere gol a tempo scaduto nel primo tempo".

Il problema della Roma secondo Di Francesco è la continuità anche all'interno della partita stessa: l'errore è stato chiudersi eccessivamente all'indietro e concedere all'Atalanta le opportunità di spingersi in avanti.

"Io divento matto perché non siamo continui: è già successo altre volte, non possiamo essere una squadra di livello se non cambiamo questo aspetto. Alle prime difficoltà non si può dare il pallino del gioco agli avversari".

Battute finali anche sui due classe '99 che hanno fatto discutere, chi in positivo e chi in negativo: Zaniolo, autore di due assist, e Kluivert, che Di Francesco, stando a quanto raccontato da 'Sky Sport' dopo il fischio finale, avrebbe voluto 'mangiarsi'.