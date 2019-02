Di Francesco si accontenta di una Roma in tono minore: "Va bene vincere anche così"

Di Francesco: "Quando vinciamo preferisco prestazioni diverse, ma vanno bene anche questo tipo di vittorie. D'ora in poi si dovrà giocare meglio".

Vittoria importante in chiave Champions League quella della Roma sul campo del Frosinone. In questo modo i giallorossi tornano a -1 dal Milan, che in questo momento occupa il quarto posto che vale la qualificazione alla massima competizione europe.

Ai microfoni di DAZN è intervenuto nel post partita Eusebio Di Francesco. La sua squadra gli è piaciuta solamente a sprazzi.

"Quando si vince preferisco una prestazione differente, ma in questo periodo bisogna prendere queste vittorie così come arrivano. Abbiamo fatto alcuni errori che hanno permesso loro troppe ripartenze. La cosa positiva è che abbiamo voluto vincerla fino alla fine, ma si vince anche così. Mi auguro che d'ora in poi giocheremo come si deve per tutti e 90 i minuti".

Ha però apprezzato la capacità di crederci fino alla fine e di raggiungere, anche se in extremis, questa importante vittoria in chiave Champions League.

"Il secondo goal è arrivato da un nostro errato posizionamento e dal fatto che De Rossi, agendo da difensore centrale, ha fatto un errore d'impostazione. La partita dovevamo chiuderla e non gestirla. Abbiamo la capacità di fare goal ma anche di prenderne troppi. Non dipende dal modulo ma dall'atteggiamento mentale della squadra. Dobbiamo migliorare diverse situazioni di gioco. Oggi siamo stati giustificati in parte dal campo e dall'eccessivo vento".

Menzione ad hoc per la prestazione di Lorenzo Pellegrini, autore del goal del momentaneo 2-1 da parte dei giallorossi.

"Pellegrini lo sto alternando in diversi ruoli, è un centrocampista differente da Zaniolo ma che nella continuità della partita è utile. Deve diminuire qualche leziosità di troppo ma lo considero un centrocampista completo".

Adesso c'è il derby contro la Lazio in programma domenica prossima. La sfida contro i cugini non ha assolutamente influenzato le sue scelte di formazione.