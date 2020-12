Di Francesco ritrova la Roma: prima volta da ex dopo l'addio

Roma-Cagliari sarà la partita che segna il ritorno del tecnico abruzzese all'Olimpico: sfida i giallorossi per la prima volta dall'esonero del 2019.

Uno scudetto, 129 presenze e 16 goal da giocatore. Una semifinale di e 87 panchine da allenatore. Il rapporto che lega Eusebio Di Francesco alla rimarrà per sempre forte. Inevitabile. L’ex centrocampista e attuale tecnico ha legato i colori giallorossi al suo nome, raggiungendo i traguardi più importanti della propria carriera.

Un legame che non si è spezzato nella notte di Oporto. Quella dell’eliminazione agli ottavi di Champions League. Quella dell’esonero da allenatore della Roma. Lo ha cambiato, magari. Ma non lo ha spezzato. Per questo Roma- , la partita di questa sera che segna il suo ritorno all’Olimpico, è speciale. Perché per la prima volta DiFra torna a sfidare i colori del suo cuore da avversario dopo l’esonero.

Era soltanto il 6 marzo 2019, poco meno di un paio d’anni fa. Eppure sembra passata un’eternità da quella sconfitta ai supplementari, causata da un calcio di rigore. Di Francesco si giocava tutto: sapeva che se non fosse uscito vincitore dal confronto avrebbe rischiato l’esonero. Alla vigilia l’aveva definita “la partita della vita”. Anche se voleva che tutti “pensassero alla Roma e non a Eusebio Di Francesco”.

Finì nel peggiore dei modi. La sconfitta per 3-1 aveva messo la parola fine sulla sua avventura. Di Francesco non si era presentato ai microfoni nel post partita e nemmeno in conferenza stampa. Tirava un’aria negativa. L’annuncio sarebbe arrivato il giorno dopo. Fine della corsa, una corsa che aveva portato a sognare la finale di Champions League soltanto un anno prima.

Di Francesco è ripartito dalla , salvo durare soltanto 7 partite di (una sola vittoria) ed essere sostituito da Claudio Ranieri. Lo stesso che lo aveva sostituito la stagione precedente in giallorosso. Non era riuscito ad arrivare alla sfida con la Roma soltanto per una giornata.

Nell’estate 2020 una nuova chance in Serie A, alla guida del Cagliari. Questa volta, sì. La Roma è avversaria.

“Un ritorno particolare per me. Ci sono tante persone a cui tengo e sono coloro che mi hanno dato tanto da giocatore, ricordo lo scudetto, e da allenatore. Torno molto volentieri”.

E probabilmente sognando uno sgambetto alla sua ex società.