Di Francesco bacchetta la Roma: "Un errore cedere Strootman e Nainggolan"

Eusebio Di Francesco torna a parlare della sua avventura alla Roma: "De Rossi chiamò il presidente per farmi restare. Pastore? Il problema è fisico".

Un'avventura fatta di tante emozioni con la semifinale di a rappresentarne il punto più alto: Eusebio Di Francesco si guarda indietro e ricorda i tempi di , soffermandosi sulle scelte fatte dalla società fino al suo esonero.

Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', l'allenatore abruzzese ha posto l'accento su alcune decisioni fatte dal club giallorosso in sede di mercato:

"Sono state fatte delle scelte non corrette, a cominciare da quelle che rimpiango più di tutte, le partenze di Strootman e Nainggolan. Strootman è un giocatore straordinario, con la sua partenza abbiamo perso personalità e lo abbiamo pagato in continuità di risultati. Ho il rimpianto di non aver insistito a farlo restare, ho assecondato la sua decisione. I risultati altalenanti del secondo anno non ci furono nel primo, nonostante il caos con il mercato di gennaio, Dzeko in bilico, stava per andare al . I giovani andavano aspettati, ho dovuto rivedere il sistema di gioco per adattarlo alle caratteristiche di certi giocatori"

Di Francesco ha poi espresso il suo punto di vista su Javier Pastore, vero oggetto misterioso in casa della Lupa:

"Non voglio attribuire responsabilità a nessuno. Anche quest’anno si è visto che il problema principale è fisico. Non abbiamo avuto un buon rapporto, ma non riesco ad avere rancore per certe sue dichiarazioni. Non è riuscito a rendere come ci si aspettava, ho visto che anche quest’anno aveva grande voglia ma non gioca da mesi. La qualità non è in discussione".

Altre squadre

Il rapporto con Monchi non è stato sempre idilliaco, ma l'ex allenatore giallorosso ricorda con piacere il dirigente spagnolo:

"Ho avuto sempre un ottimo rapporto, devo ringraziarlo perchè è stato uno di quelli che mi ha voluto alla Roma. Non è facile fare il mercato dovendo vendere Salah e Alisson, abbiamo avuto contrasti su alcune situazioni, come in una famiglia, ma abbiamo cercato di andare sempre nella stessa direzione".

Smentite le voci che parlavano di un presunto contrasto con Francesco Totti, allora dirigente della Roma:

"Il fatto che sia stato lui a scegliere Ranieri ha fatto pensare che non fosse vicino a me. Non è stato così. Era l’uomo della società e l’amico dell’allenatore, mi ha sempre sostenuto, fino alla fine. Poi ha dovuto scegliere Ranieri perché faceva parte del suo ruolo. Qualcuno ci ha speculato, ma i nostri rapporti sono anche ora buoni. Aveva la capacità di farmi capire le sensazioni dello spogliatoio, che conosceva bene, sa distinguere i giocatori di qualità, è un intenditore".

Tra i giocatori più legati a Di Francesco figurava sicuramente Daniele De Rossi, sul quale l'allenatore svela un curioso aneddoto prima del suo esonero: