Di Francesco alla Roma: "La squadra mi ha deluso, ma non mi dimetto"

Tremenda sconfitta quella subita dalla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, coi giallorossi che hanno incassato ben 7 goal dalla Fiorentina di Pioli.

Questo il commento del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco in conferenza stampa.

"Sono molto amareggiato e lo sono anche le riflessioni che sto facendo. Ma non mi dimetto. Nel momento di difficoltà non voglio perdere la testa. La squadra mi ha deluso, non ci sono alibi. Basta, basta, basta, così non va".