Di Carlo conferma: "Sorrentino, Giaccherini, Djordjevic e Rossettini fuori dal progetto Chievo"

Di Carlo ribadisce la linea verde scelta dal Chievo dopo la retrocessione: "Sorrentino, Djordjevic, Giaccherini e Rossettini out, progetto giovani".

La retrocessione in Serie B, ha portato il a cambiare radicalmente filosofia. 'Tagliate' le pedine d'esperienza e spazio alla linea verde: Domenico Di Carlo, nella conferenza pre- , conferma quanto annunciato prima della Lazio.

"Non ci saranno Sorrentino, Djordjevic, Giaccherini e Rossettini: si alleneranno con noi ma saranno ancora out, andiamo avanti con il nostro progetto sui giovani".

Parole chiare e nette quelle pronunciate dal tecnico, che di fatto certificano la volontà del club di Campedelli di ripartire dalla freschezza dei propri talenti per tentare l'immediata risalita in A.

Uno di questi è senza dubbio Emanuel Vignato, gioiellino gialloblù ormai titolare in pianta stabile in questo finale di stagione e convocato da Mancini per lo stage della Nazionale.