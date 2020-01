Di Canio senza mezzi termini: "Napoli? Peggio della SPAL in difesa"

Parlando di Lukaku, Di Canio non le manda a dire al Napoli: "La doppietta? Sono due goal regalati, il Napoli gioca peggio della SPAL in difesa".

Dagli studi di 'Sky Sport', durante il programma 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio si lascia andare come sempre a delle dichiarazioni divisive, sicuramente senza peli sulla lingua. Il suo "bersaglio" è ancora Romelu Lukaku, che ha già criticato in passato per alcuni aspetti del suo carattere e gioco.

L'opininionista ed ex calciatore stava parlando di Romelu Lukaku, quando ha finito per criticare il aspramente.

"Per me non è una sorpresa che Lukaku faccia quattro doppiette, ma contro squadre dal decimo posto in giù. Come spiego quindi la doppietta al Napoli? Adesso il Napoli la giudicate una grande? Il club è grandissimo, lo stadio è meraviglioso, la tifoseria gigantesca ma in questo momento come gioca il Napoli? Forse peggio della a livello difensivo, sono due goal regalati".

Poi Di Canio continua nella sua personale descrizione di Romelu Lukaku, anche confessando di averlo voluto ai tempi in cui faceva l'allenatore in Premier.