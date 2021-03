Di Canio boccia ancora Lukaku: "Non ha fatto goal importanti"

Paolo Di Canio continua la sua 'crociata' personale: "Lukaku? Non ha segnato goal decisivi in Champions, Europa League o Coppa Italia".

Paolo Di Canio già in passato ha dimostrato di non amare Romelu Lukaku, per usare un eufemismo. Anche di fronte alle caterve di goal messe a segno dal belga in Italia negli ultimi due anni, l'ex calciatore della Lazio ha sempre portato avanti la sua idea di giocare poco incisivo nelle grandi partite.

Anche ieri sera, durante la trasmissione di 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio ha parlato in questi termini di Romelu Lukaku.

"In Italia è straripante, con quella fisicità in Serie A si diverte. Qui i difensori arretrano, se lo portano a casa. Come numeri sta facendo né più né meno della passata stagione, non ha ancora vinto niente. Non ha ancora segnato dei goal decisivi in Champions League, in Coppa Italia e nemmeno in Europa League. Se vincerà lo Scudetto avrà dato il suo contributo per vincerlo".

Secondo Di Canio, Lukaku e tutta l'Inter in generale stanno semplicemente facendo cose normali, anche per mancanza di vere avversarie per lo Scudetto.