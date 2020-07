Di Canio boccia Kluivert: "Non ha intelletto calcistico, non mi sembra un intelligentone"

Serviva una vittoria alla per mettersi alle spalle un periodo complicato e per evitare che la corsa che porta ad un pass europeo potesse farsi più complicata del previsto e invece al San Paolo, contro il di Gattuso, è arrivata la terza sconfitta consecutiva.

Quella dei giallorossi è stata una prova probabilmente migliore rispetto alle ultime, ma non è bastata per portare a casa quel risultato che avrebbe potuto avere un peso specifico elevato.

Tra coloro che meno hanno brillato nel corso dei 90’ c’è certamente Justin Kluivert. Il talento olandese, con un suo ottimo movimento, ha favorito la conclusione di Mkhitaryan che è valsa il momentaneo 1-1, ma per il resto si è visto pochissimo.

Paolo Di Canio, commentando la gara ai microfoni di Sky, ha bocciato in maniera piuttosto netta l’attaccante giallorosso.

“Kluivert ha del potenziale. A sinistra per rientrare sul destro o a destra per andare al cross, ok. Ma non ha una qualità di intelletto calcistico. Non mi sembra un intelligentone per giocare da seconda punta quando Dzeko si abbassa per portare via gli avversari. L'unica volta che si muove bene fa goal Mkhitaryan. Ma è l'unica volta”.