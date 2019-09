Di Canio giudica Koulibaly: "In Premier non farebbe la differenza come in Serie A"

Kalidou Koulibaly sembrerebbe essere finito nell’occhio del ciclone dopo l’autogoal grossolano contro la . Il difensore senegalese ha di fatto consegnato i tre punti ai bianconeri in seguito all’errore nei minuti finali del match dell’Allianz Stadium.

Sul centrale del si è espresso anche Paolo Di Canio. In un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’ l’ex calciatore e adesso commentatore prende le difese della perno centrale della retroguardia azzurra definendolo come il migliore nel suo ruolo:

"È il migliore in assoluto. Punto. Però vedere il guerriero andare in difficoltà, arrivare sbilenco all'ultimo minuto mi ha sorpreso”.

Un clamoroso autogoal che lasciato tutti a bocca aperta, persino Di Canio che ha commentato inoltre le richieste provenienti da oltremanica per il pezzo pregiato della scuderia di De Laurentiis:

"Follie per lui in Premier? Piano. Lì sono attenti: Maguire è inglese e quindi per spirito patriottico c'è sempre un sovrapprezzo".

In Premier League Koulibaly non avrebbe vita facile secondo Di Canio:

"Non sono così convinto che Koulibaly in farebbe la differenza come da noi. Lì gli attaccanti centrali sono giganti proprio come lui, sgomitano e gli arbitri non fischiano quasi mai. L’adattamento non sarebbe così scontato”.