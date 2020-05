Di Canio attacca Rabiot: "Zero tiri in porta in 23 presenze"

Il campionato è fermo e in attesa, ma le analisi continuano, soprattutto in prospettiva. E il centrocampo della , spesso oggetto di discussione, rimane al centro del dibattito.

Paolo Di Canio a 'Sky Calcio Club' ha parlato dell'importanza di Aaron Ramsey per la mediana di Sarri e per l'imprevedibilità che solitamente manca.

Meno tenero è stato con Adrien Rabiot. L'ex tra le altre di e ha sottolineato una statistica: nessun tiro in porta nelle 23 presenze stagionali.

"La Juventus era una squadra scontata, priva di fantasia. Rabiot tocca la palla verso l’esterno o verso la sua porta. Rabiot in 23 presenze ha fatto zero tiri in porta! Ma tira almeno una volta da centrocampo, almeno per provarci...”.