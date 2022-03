Di Canio contro Messi: "E' senza emozioni, preferisco l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo"

Quella trascorsa è stata senza dubbio una delle settimane più difficili della carriera di Lionel Messi, eliminato in Championis League dal Real Madrid e ricoperto di fischi al Parc des Princes dai tifosi del PSG. I suoi tifosi.

Nessuno, chiaramente, dimenticherà quanto fatto dalla "Pulce" in carriera, ma molti si interrogano sul momento vissuto dal fuoriclasse argentino, anche alla luce del confronto con Cristiano Ronaldo.

“Messi esce, si tocca i capelli e non ha emozioni. Si parla di Cristiano Ronaldo: vuoi farmi stare in panchina con il Manchester City? Non vengo, vado in Portogallo, torno e faccio tripletta. Tra i due non per talento, ma preferisco l’umano che si è fatto da solo e ha un’anima, un cuore, si è dovuto costruire che il marziano senza sentimento".

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio non ha usato giri di parole per descrivere la stagione di Messi in Francia.

"La carenza caratteriale è uscita: e tu dici, un talento così può essere caratterialmente così debole? E poi ci si chiede se può essere fischiato: certo che può essere fischiato. Arrivano in migliaia ad aspettarti, ‘il sogno’, ‘la meraviglia’, ‘ci farai sognare’ e l’atteggiamento non è quello".

Parole dure anche nei confronti di Neymar, che in futuro potrebbe andare a giocare negli USA, in MLS.

"Neymar ancora peggio, che sta facendo cose non grandiose per il suo talento e fa un’intervista un mese fa e dice ‘non vedo l’ora di andare a giocare in MLS perché ho almeno 3 mesi di vacanze all’anno’. Cioè, il rispetto: tu devi avere qualche problema".