Di Canio boccia l'outfit di Ronaldo: "Neanche per andare a dormire"

Cristiano Ronaldo bocciato da Paolo Di Canio, almeno in fatto di stile: "Il suo look? Mi vergognerei davanti allo specchio".

Contro il è andato ancora a segno, nuovamente su calcio di rigore, costante della ripresa post-Coronavirus: Cristiano Ronaldo è giunto a quota 23 reti in 24 partite di campionato, trascinando la al primo posto a +4 sulla e a +8 sull' .

Nessuna critica per il rendimento offerto in campo, qualche riserva invece sulle scelte adottate in termini di abbigliamento: sabato pomeriggio il fuoriclasse portoghese ha pubblicato una foto che lo ritrae con addosso un outfit tutto particolare, del valore di ben 1300 euro.

Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 pic.twitter.com/EXHMtk25UT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020

Fiori e colori accesi che hanno suscitato l'ironia di compagni di squadra e tifosi, pronti a scherzarci su. Look che non è piaciuto a Paolo Di Canio, intervenuto a 'Sky Calcio Club' per bocciare senza appello i gusti di Ronaldo.

"Ciao a tutti, vado via. Neanche per andare a dormire, nemmeno per giocare a paddle. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie".

Un giudizio che stona con il vecchio adagio 'de gustibus non disputandum est', più che mai azzeccato per questa situazione.